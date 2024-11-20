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سموتريتش: إعادة الأسرى لن يكون مقابل صفقة استسلام

12:29 م الأربعاء 20 نوفمبر 2024

بتسلئيل سموتريتش

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وكالات

نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، عن وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، قوله، إن إعادة الأسرى هدف مهم لكن ليس مقابل صفقة استسلام".

وتابع "نحن نحتل قطاع غزة منذ أكثر من عام، فالأرض مهمة بالنسبة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وسنأخذ منهم الأراضي لنتاجر بها".

وأشار وزير المالية إلى الاقتصاد أثناء الحرب، قائلًا "الغاء 3 وزارات حكومية صغيرة لا شيء، سنأتي بميزانية إضافية لتمويل هذه الحرب، سيكون هناك نمو سريع للغاية بعدها".

وفي وقتِ سابق، قال سموتريتش إنه لن يقبل بصفقة تبادل الأسرى تؤدي إلى وقف الحرب على قطاع غزة، مضيفًا سيكون هناك استيطان في القطاع.

وكان الوزير الإسرائيلي أعلن مرارًا معارضته الإفراج عن أسرى فلسطينيين في إطار صفقة تبادل محتملة، حتى لو كان الثمن إنهاء مسيرته السياسية.

بتسلئيل سموتريتش إعادة الأسرى قطاع غزة حركة حماس
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