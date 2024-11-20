سموتريتش: إعادة الأسرى لن يكون مقابل صفقة استسلام

وكالات

نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، عن وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، قوله، إن إعادة الأسرى هدف مهم لكن ليس مقابل صفقة استسلام".

وتابع "نحن نحتل قطاع غزة منذ أكثر من عام، فالأرض مهمة بالنسبة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وسنأخذ منهم الأراضي لنتاجر بها".

وأشار وزير المالية إلى الاقتصاد أثناء الحرب، قائلًا "الغاء 3 وزارات حكومية صغيرة لا شيء، سنأتي بميزانية إضافية لتمويل هذه الحرب، سيكون هناك نمو سريع للغاية بعدها".

הם רוצים לעצור את המלחמה.



הם בקמפיין תבהלה על קריסת הכלכלה אבל הבעיה שלהם היא שהמספרים מדברים בעד עצמם.



אנחנו מתמודדים עם המלחמה הארוכה והיקרה ביותר שידענו ובכל זאת כלכלת ישראל איתנה וחזקה.



אנחנו מביאים תקציב אחראי עם צעדים לא פשוטים. זו כלכלה שתומכת את המלחמה, וכלכלה שתאפשר… pic.twitter.com/NTQttMwae0 — בצלאל סמוטריץ' (@bezalelsm) November 18, 2024

وفي وقتِ سابق، قال سموتريتش إنه لن يقبل بصفقة تبادل الأسرى تؤدي إلى وقف الحرب على قطاع غزة، مضيفًا سيكون هناك استيطان في القطاع.

כדי להחזיר את החטופים צריך לכבוש את כל צפון רצועת עזה ולהודיע לחמאס באופן חד-משמעי שאם החטופים לא חוזרים אנחנו מחילים את הריבונות שלנו ונשארים שם לנצח באותו רגע לחמאס תהיה מוטיבציה להשאיר אותם בחיים.



צפו בהצהרת שר האוצר, יו״ר הציונות הדתית בישיבת הסיעה:

18/11/24 י״ז בחשוון… pic.twitter.com/5ILmRj5QHA — בצלאל סמוטריץ' (@bezalelsm) November 18, 2024

وكان الوزير الإسرائيلي أعلن مرارًا معارضته الإفراج عن أسرى فلسطينيين في إطار صفقة تبادل محتملة، حتى لو كان الثمن إنهاء مسيرته السياسية.