ستارمر: "الخطاب غير المسؤول" لروسيا لن يوقف دعم المملكة المتحدة لأوكرانيا

لندن - (د ب أ)

ذكر رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر أن "الخطاب غير المسؤول" الذي تستخدمه روسيا بشأن الأسلحة النووية لن يردع دعم المملكة المتحدة لأوكرانيا.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين قد خفض عتبة الأسلحة النووية في اليوم الألف للحرب الأوكرانية، بعد يوم من منح الولايات المتحدة للدولة التي مزقتها الحرب الإذن باستخدام أسلحتها ، بعيدة المدى لضرب عمق روسيا، حسب وكالة الأنباء البريطانية (بي.إيه.ميديا) اليوم الأربعاء.

وفي حديثه خلال قمة مجموعة العشرين في البرازيل، أشار ستارمر أيضا إلى غياب بوتين ووصفه بأنه "المسبب لمنفاه الخاص" عن الاجتماع.

وبسؤاله في مؤتمر صحفي في ريو دي جانيرو، ما إذا كان البريطانيون يتعين أن يستعدوا لحرب نووية، قال رئيس وزراء بريطانيا "إنه خطاب غير مسؤول يأتي من روسيا ولن يردع دعمنا لأوكرانيا".

وأضاف "إننا الآن في اليوم الألف من الصراع، أي 1000 يوم من العدوان الروسي و1000 يوم من التضحيات في أوكرانيا".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد وقع أمس الثلاثاء، عقيدة نووية منقحة تقضي بأن أي هجوم تقليدي على روسيا من قبل أي دولة، بمشاركة دولة نووية، يعتبر هجوما مشتركا على بلاده.

وتزامنت موافقة بوتين على سياسة الردع النووي الجديدة مع مرور ألف يوم على بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير 2022.