طالبت المواطنين بالاحتماء.. وزارة الخارجية الأمريكية تعلن إغلاق سفارتها في كييف

وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، إغلاق سفارتها في كييف، إذ وصة الرعايا الأمريكيين بالاستعداد للاحتماء في حالة الإعلان عن تحذير جوي، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

يذكر أن الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية كييف، أكدت أن وحدات الدفاع الجوي تحاول صد هجوم جوي روسي على المدينة في وقت مبكر اليوم الأربعاء.

وسمعت عدة انفجارات ناتجة فيما يبدو عن تصدي وحدات الدفاع الجوي للهجوم، بحسب العربية.

وحذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، من أنّ بلاده "ستُهزم" أمام الجيش الروسي إذا ما قطعت عنها الولايات المتّحدة المساعدات العسكرية، وذلك في الوقت الذي تخشى فيه كييف وحلفاؤها الغربيون أن توقف إدارة الرئيس المقبل دونالد ترامب هذه المساعدات.