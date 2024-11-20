الجيش الأوكراني: دفاعاتنا تحاول صد هجوم جوي روسي على كييف

وكالات

أكدت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية كييف، أن وحدات الدفاع الجوي تحاول صد هجوم جوي روسي على المدينة في وقت مبكر اليوم الأربعاء.

وسمعت عدة انفجارات ناتجة فيما يبدو عن تصدي وحدات الدفاع الجوي للهجوم، بحسب العربية.

وحذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، من أنّ بلاده "ستُهزم" أمام الجيش الروسي إذا ما قطعت عنها الولايات المتّحدة المساعدات العسكرية، وذلك في الوقت الذي تخشى فيه كييف وحلفاؤها الغربيون أن توقف إدارة الرئيس المقبل دونالد ترامب هذه المساعدات.

وانتقد ترامب إنفاق إدارة الرئيس جو بايدن عشرات مليارات الدولارات لدعم أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي لهذا البلد في فبراير 2022، متعهّدا حلّ هذا النزاع "خلال 24 ساعة" لكن من دون أن يوضح كيف سيفعل ذلك.

وتخشى أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون أن يضعف الدعم الأمريكي لكييف بينما تواجه قواتها صعوبات على الجبهة، أو أن يفرض عليها اتفاق يتضمن تنازلها عن أراض لروسيا.