وكالات

أكد الجيش الإسرائيلي، أن صفارات الإنذار تدوي في مناطق الجليل شمالي إسرائيل، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وأعلن الجيش الإسرائلي في بيان الثلاثاء، أن الرقيب أول عومرموشيه جيلدور 30 عامًا، من القدس وهو من لواء جولاني، قُتل في أثناء القتال جنوبي لبنان، ليرتفع بذلك عدد القتلى من الجنود الإسرائيليين إلى 49 منذ أن بدأ الهجوم البري على الأراضي اللبنانية ضد حزب الله في 30 سبتمبر الماضي.

واعترض الجيش الإسرائيلي مسيرتين انطلقتا من لبنان، وجرى اعتراضهما قبل اجتياز الحدود من دون تفعيل صفارات الإنذار.

كما جرى رصد 25 صاروخا أطلقت من لبنان، وفعلت صفارات الإنذار في الجليل الأعلى والجليل الغربي والجليل الأوسط، وجرى اعتراض بعض الصواريخ وسقط الآخر في مناطق مفتوحة.