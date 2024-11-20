مصارعة سابقة ورئيسية اتحاد WWE.. ترامب يعيّن ليندا مكمان وزيرة للتعليم

وكالات

اختار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، ليندا مكماهون، الرئيسة السابقة لاتحاد المصارعة العالمية الترفيهية "دبليو دبليو إي"، لتولّي حقيبة وزارة التعليم.

وقال ترامب في بيان: إن مكماهون هي مدافعة شرسة عن حقوق الوالدِين، سنعيد التعليم إلى الولايات المتحدة، وليندا ستقود هذا الجهد"، وفقا لسكاي نيوز.

وشغلت مكماهون منصب رئيسة إدارة الأعمال الصغيرة خلال الولاية الأولى لترامب بين عامي 2017 و2019، كما خاضت مرتين انتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي في ولاية كونيتيكت كممثلة عن الحزب الجمهوري لكنها لم تنجح.

وعملت مكماهون في مجلس التعليم بولاية كونيتيكت لمدة عام بدءا من عام 2009، وأمضت سنوات في مجلس أمناء جامعة ساكريد هارت في كونيتيكت.

ورشح ترامب أيضا الطبيب والشخصية التلفزيونية محمد أوز لقيادة مراكز الرعاية والخدمات الطبية بالولايات المتحدة.

وذكر ترامب في بيان: "سيكون الطبيب أوز قائدا في تحفيز الحد من الأمراض بحيث نحصل على أفضل نتائج في العالم مقابل كل دولار ننفقه على الرعاية الصحية في بلادنا العظيمة".

وتابع قائلا: "سيحدّ الطبيب أوز من الإهدار والاحتيال داخل الوكالة الأكثر إنفاقا في بلادنا، التي تمثل ثلث مخصصات الرعاية الصحية في البلاد، وربع ميزانيتنا الوطنية".

وأعلن ترامب الثلاثاء أيضا أنه اختار هوارد لوتنيك الرئيس التنفيذي لشركة "كانتور فيتزجيرالد" في "وول ستريت" وزيرا للتجارة.

وستوكل للوتنيك وفق ترامب "مسؤولية إضافية مباشرة عن مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة"، الهيئة المعنية بفرض الرسوم الجمركية.