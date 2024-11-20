هل ستُهزم أوكرانيا إذا قطعت أمريكا عنها المساعدات العسكرية؟

وكالات

حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، من أن بلاده ستُهزم أمام الجيش الروسي إذا ما قطعت عنها الولايات المتحدة المساعدات العسكرية، في الوقت الذي تخشى فيه كييف وحلفاؤها الغربيون أن توقف إدارة الرئيس المقبل دونالد ترامب هذه المساعدات.

وقال زيلينسكي: "إذا قطعوا المساعدات، فسنُهزم، أعتقد أننا سنُهزم"، مضيفا: "بالطبع سنستمر في القتال، لكنّي لا أظنه سيكون كافيا للانتصار"، بحسب سكاي نيوز.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن الرئيس جو بايدن وافق على إمداد أوكرانيا بألغام أرضية مضادة للأفراد.

ونقلت الصحيفة عن أحد المسؤولين قوله: إن أوكرانيا تعهدت بعدم استخدام الألغام في المناطق المكتظة بالسكان.

ووقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوما يوسع إمكانيات استخدام ترسانة بلاده من الأسلحة النووية، ردا على سماح واشنطن لكييف باستخدام صواريخ أمريكية بعيدة المدى لضرب أهداف داخل روسيا.

وقالت روسيا الثلاثاء، إن الجيش الأوكراني أطلق خلال الليل صواريخ أمريكية بعيدة المدى على أراضيها في أول قصف من نوعه منذ بدء الحرب قبل 1000 يوم.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان نقلته وكالات الإعلام الرسمية، أنه "عند الساعة 00:25 بتوقيت جرينتش، ضرب العدو موقعا في منطقة بريانسك بستة صواريخ باليستية، وبحسب بيانات مؤكدة فانه تم استخدام صواريخ أتاكمز التكتيكية الأمريكية الصنع".

وأضافت: أنه تم إسقاط 5 من هذه الصواريخ بواسطة طواقم "إس-400" و"بانتسير" للدفاع الجوي، بينما تضرر صاروخ واحد.

وأشارت إلى أن شظايا هذه الصواريخ سقطت على الأراضي التقنية لمنشأة عسكرية في مقاطعة بريانسك، ما تسبب في نشوب حريق، وتم إخماده على الفور.