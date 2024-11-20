المتحدث باسم الدفاع المدني: الاحتلال يستهدف الطواقم خلال تأدية عملها

وكالات

قال محمود بصل، متحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، إن الاحتلال يستهدف طواقم الدفاع المدني خلال تأدية عملها، وفقا لما ذكرته الغد.

وتُواصل قوات الاحتلال عدوانها على مدينة ومخيم جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة، إذ دفعت بتعزيزات عسكرية ترافقها وحدات هندسية شرعت عبر جرافات ضخمة في شن عمليات تدمير وتخريب واسعة طالت منازل ومحال تجارية ومقاطع في البنية التحتية.

ووسع جيش الاحتلال دائرة عدوانه لتشمل منطقة الحي الشرقي بمدينة جنين، إذ ارتفعت حصيلة الإصابات وفق بيان للهلال الأحمر الفلسطيني إلى 9، بعد إلقاء طائرات مسيرة قنابل على منازل قرب مسجد خالد بن الوليد.

واحتجز جيش الاحتلال طاقما طبيا واستخدمه كدرع بشري خلال اقتحام منازل في الحي الشرقي.

فيما تعرضت عمليات الإنقاذ والإسعاف لإعاقات وإطلاق نار كثيف في ظل استمرار العدوان على مدينة ومخيم جنين.