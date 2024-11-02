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جيش الاحتلال يزعم اغتيال 900 مقاتل من حماس في جباليا

11:49 م السبت 02 نوفمبر 2024

جنود الاحتلال

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تل أبيب - (د ب أ)

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قتل نحو 900 عنصرا من حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى خلال عمليته البرية في جباليا شمالي قطاع غزة التي انطلقت منذ بداية أكتوبر.

وذكر جيش الاحتلال أنه تم القبض على 700 فلسطيني، يمكن أن يكون 300 من بينهم أعضاء في فصائل المقاومة

وأضاف جيش الاحتلال أن جنديين إسرائيليين لقيا حتفهما في القتال العنيف، الذي تم استدعاء تعزيزات من مناطق أخرى في قطاع غزة للمشاركة فيه.

ولم يتسن التحقق بصورة مستقلة من هذه المعلومات.

وأفاد شهود عيان بأن الوضع في جباليا كارثي، وفر عشرات الآلاف من المدنيين من المنطقة بالفعل، ويكاد يكون من المستحيل إدخال الغذاء والماء إلى هناك.

الاحتلال الإسرائيلي مقاتلي حماس جباليا
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