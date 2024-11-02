إعلان

بايدن يعلن جنوب شرقي نيو مكسيكو منطقة كارثة كبرى

10:35 م السبت 02 نوفمبر 2024

بايدن

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

روزويل، نيو مكسيكو - (أ ب)

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن جنوب شرقي نيو مكسيكو منطقة كارثة كبرى بسبب فيضان تاريخي أسفر عن وفاة شخصين وتم إنقاذ أكثر من 300 شخص خلاله الشهر الماضي.

ويوفر إعلان بايدن أمس الجمعة تمويلا اتحاديا للسكان في مقاطعة شافيز، التي هطلت فيها أمطار بلغ منسوبها حوالي 14.7 سنتيمترا في 19 أكتوبر، ليحطم الرقم القياسي السابق في روزويل البالغ 14.6 سنتيمترا، الذي تم تسجيله في الأول من نوفمبر 1901.

ووصف تيم جينينجز رئيس البلدية الفيضان بأنه يأتي كل 500 سنة، وقدر قيمة الأضرار بما يصل إلى 500 مليون دولار.

بايدن نيو مكسيكو فيضان نيو مكسيكو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ترامب يكثّف حملته الانتخابية في كارولاينا الشمالية قبيل انتخابات الثلاثاء

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان

أمطار رعدية وأجواء باردة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد بدرجات الحرارة
تسريبات أمنية تهزّ عرش نتنياهو.. فما علاقة السنوار بذلك؟
أنقذنا السفينة فماذا عن الركاب؟.. لميس الحديدي تطرح الأسئلة الصعبة بشأن التفاوض مع صندوق النقد