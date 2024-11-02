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وزير الخارجية البولندي يرفض دعوة أوكرانيا للحصول على مزيد من المقاتلات

09:57 م السبت 02 نوفمبر 2024

رادوسلاف سيكورسكي

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وارسو - (د ب أ)

رفض وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي شكاوى من أوكرانيا بشأن عدم إرسال الطائرات المقاتلة التي تم التعهد بها من أجل دفاع البلاد ضد الغزو الروسي.

ونقلت قناة (بولسات) الإخبارية عن السياسي الليبرالي المحافظ قوله اليوم السبت: "لدينا احتياجاتنا الدفاعية الخاصة".

وقال سيكورسكي إن أوكرانيا لا بد أن تستوعب أن بولندا "كدولة على الجبهة" يتعين أن تردع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويأتي ذلك بعدما اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بولندا مجددا بعدم إرسال طائرات إضافية من طراز ميج- 29 لبلاده.

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