الأمم المتحدة: إسرائيل تهاجم مجددًا معبرًا على الحدود اللبنانية السورية

بيروت - (د ب أ)

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي مجددا هجمات على معبر حدودي لبناني سوري، بحسب الأمم المتحدة.

وكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعى اليوم السبت: "ضربت غارة جوية إسرائيلية جديدة معبر الجوسية الحدودي، حيث يعبر الكثير من اللبنانيين والسوريين من لبنان إلى سوريا".

وأضاف أن المنشآت الإنسانية تعرضت أيضًا للقصف.

وقال جراندي: "حتى الفرار (والعناية بالفارين) أصبح صعبا وخطيرا مع استمرار الحرب (في الانتشار)".

ولم يعلق جيش الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن على الحادث.

وذكرت السلطات اللبنانية أن أكثر من 400 ألف شخص عبروا الحدود من لبنان إلى سوريا منذ أن كثفت إسرائيل حملتها ضد حزب الله في سبتمبر.

ويتردد أن الغالبية العظمى منهم هم من السوريين، وأن حوالي 30 بالمائة منهم من اللبنانيين.