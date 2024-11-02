مسؤولون أمريكيون مُحذّرين إيران: لن نكون قادرين على كبح الإسرائيليين

وكالات

قال موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤول أمريكي، اليوم السبت، إن واشنطن حذرت إيران من شن هجوم آخر على إسرائيل، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية قالت إنها لن تكون قادرة على كبح الإسرائيليين.

وأكد مسؤولون أمريكيون، أن سيناريو الرد الإيراني على إسرائيل لا يزال مرجحا في الأيام المقبلة.

وأوضح مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون، أن إسرائيل قد ترد على الهجوم الإيراني حتى إذا جاء من الأراضي العراقية.

من جانبه، قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، إن رد إيران على إسرائيل حتمي، وسيكون حاسما وقويا ومدروسا وسيفوق تصور العدو.

ونقلت واشنطن بوست عن مصدر مقرب من قادة إسرائيليين معلومات استخبارية تشير إلى استعداد إيران لمهاجمة إسرائيل خلال أيام.

وفيما سبق هدد المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي إسرائيل والولايات المتحدة، اليوم السبت، بـ "رد ساحق" على الهجمات ضد إيران وحلفائها.

ويأتي تهديد خامنئي في وقت تتصاعد فيه تهديدات مسؤولي إيران بشن ضربة أخرى ضد إسرائيل في أعقاب الهجوم الذي نفذته الأخيرة على الجمهورية الإسلامية يوم 26 أكتوبر، والذي استهدف قواعد عسكرية ومواقع أخرى، وأودى بحياة خمسة أشخاص، على الأقل.

وقال المرشد الإيراني في مقطع فيديو، نشرته وسائل الإعلام الرسمية في إيران: "بكل تأكيد، سيتلقى الأعداء، سواء النظام الصهيوني أو الولايات المتحدة، ردا ساحقا على ما يفعلون بإيران والأمة الإيرانية وجبهة المقاومة."

غير أن خامنئي لم يوضح توقيت الهجوم، أو نطاقه.