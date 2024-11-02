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الأمم المتحدة: استشهاد 178 طفلا وإصابة 1173 في لبنان منذ 8 أكتوبر 2023

09:10 م السبت 02 نوفمبر 2024

غارة إسرائيلية بجنوب لبنان

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وكالات
قالت الأمم المتحدة في بيان، اليوم السبت، إن الوضع الإنساني في لبنان تجاوز الدمار الذي خلفته الحرب مع إسرائيل في عام 2006.
وأشارت الأمم المتحدة إلى استشهاد 178 طفلا وإصابة 1173 آخرون في لبنان منذ 8 أكتوبر 2023.
وأعلنت‏ وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 71 شخصا وإصابة 169 آخرين خلال الساعات الـ 24 الماضية.
‏وكشف تقرير رسمي لبناني عن تسجيل 109 غارات جوية إسرائيلية على لبنان خلال الساعات الـ 24 الماضية.

قصف لبنان ضحايا القصف الإسرائيلي جنوب لبنان
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