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عائلات الأسرى: نتنياهو يعمل على إفشال الصفقات وهو العائق الأساسي أمام عودة أبنائنا

08:24 م السبت 02 نوفمبر 2024

بنيامين نتنياهو

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وكالات

قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة، اليوم السبت، إن التسريبات التي خرجت أمس بشأن تضليل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وإيقاف صفقة التبادل يمثل خيانة للأسرى وعائلاتهم.

وأكدت عائلات الأسرى، أنه يجب إنهاء الحرب في غزة وإعادة أبنائهم، مشددين على أن نتنياهو يضحي بالأسرى من أجل مصالحه الشخصية ويريد استمرار الحرب للأبد.

وأشارت عائلات الأسرى، إلى أن التسريبات أثبتت أن نتنياهو يدير حملة دعائية إجرامية ضد عائلات الأسرى، مؤكدين أنه يعمل على إفشال الصفقات وهو العائق الأساسي أمام عودة أبنائهم.

وأوضحت عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة، أن نتنياهو يعمل على صفقات جزئية لإفشال أي صفقة شاملة، مضيفين "نتنياهو يريد دفن أبنائنا الأسرى لتحقيق مصالحه الشخصية".

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