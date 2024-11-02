بسبب الوضع الأمني.. إغلاق المؤسسات التعليمية في عكا بشمال إسرائيل غدًا

وكالات

أعلنت بلدية عكا بشمال إسرائيل، اليوم السبت، إغلاق المؤسسات التعليمية غدا بسبب الوضع الأمني، لافتة إلى استمرار التعليم عن بعد حتى إشعار آخر.

وقالت القناة 12 العبرية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يوسع القيود على التجمعات في الجليل الأسفل وجنوب الجولان.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتراض "جسم جوي" في البحر المتوسط قبل وصوله إلى إسرائيل.

وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أنه تم اعتراض مسيرة غرب تل أبيب، لافتة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحقق لمعرفة مصدر إطلاقها.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن تفعيل الإنذارات في مناطق بالشمال بعد رصد هدف جوي مشبوه أطلق من لبنان، مؤكدا أن الحدث لم ينته.