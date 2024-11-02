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‌‏ إعلام عبري: الجيش يوسع القيود على التجمعات بالجليل الأسفل وجنوب الجولان

07:34 م السبت 02 نوفمبر 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، اعتراض "جسم جوي" في البحر المتوسط قبل وصوله إلى إسرائيل.

وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أنه تم اعتراض مسيرة غرب تل أبيب، لافتة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحقق لمعرفة مصدر إطلاقها.

وقالت القناة 12 العبرية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يوسع القيود على التجمعات في الجليل الأسفل وجنوب الجولان.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن تفعيل الإنذارات في مناطق بالشمال بعد رصد هدف جوي مشبوه أطلق من لبنان، مؤكدا أن الحدث لم ينته.

جيش الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل الجليل الأسفل لبنان الجولان
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