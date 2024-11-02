بسبب صناعة أشباه الموصّلات.. هاريس تنتقد رئيس مجلس النواب الأمريكي

ميلووكي، الولايات المتحدة - (أ ب)

انتقدت المرشحة الديمقراطية في انتخابات الرئاسة الأمريكية كامالا هاريس، رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون لتلميحه إلى أن الجمهوريين من المرجح أن يحاولوا خفض المساعدات الحكومية لمجال صناعة أشباه الموصلات.

وقالت هاريس للصحفيين في ميلووكي: "إنها خطتي ونيتي أن استمر في الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي".

وتراجع جونسون عن تصريحاته لاحقا، مشيرا إلى أنه كان يعني أن الجمهوريين "سييسرون" قانون الرقائق والعلوم الذي وافق عليه الحزبان الديمقراطي والجمهوري فحسب.

وضخ التشريع مليارات الدولارات في قطاع إنتاج رقائق الحاسب الآلي في الولايات المتحدة، كما دعم الوظائف النقابية في ولايات متأرجحة مثل ميشيجان.