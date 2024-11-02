إعلان

بسبب صناعة أشباه الموصّلات.. هاريس تنتقد رئيس مجلس النواب الأمريكي

06:08 م السبت 02 نوفمبر 2024

كامالا هاريس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

ميلووكي، الولايات المتحدة - (أ ب)

انتقدت المرشحة الديمقراطية في انتخابات الرئاسة الأمريكية كامالا هاريس، رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون لتلميحه إلى أن الجمهوريين من المرجح أن يحاولوا خفض المساعدات الحكومية لمجال صناعة أشباه الموصلات.

وقالت هاريس للصحفيين في ميلووكي: "إنها خطتي ونيتي أن استمر في الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي".

وتراجع جونسون عن تصريحاته لاحقا، مشيرا إلى أنه كان يعني أن الجمهوريين "سييسرون" قانون الرقائق والعلوم الذي وافق عليه الحزبان الديمقراطي والجمهوري فحسب.

وضخ التشريع مليارات الدولارات في قطاع إنتاج رقائق الحاسب الآلي في الولايات المتحدة، كما دعم الوظائف النقابية في ولايات متأرجحة مثل ميشيجان.

كامالا هاريس أشباه الموصّلات مجلس النواب الأمريكي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
المملكة المتحدة تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال نوفمبر

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان

شمس البارودي ويسرا ودنيا سمير غانم.. 15 صورة من عزاء حسن يوسف
14 صورة ترصد هطول الأمطار على مناطق من القاهرة الكبرى