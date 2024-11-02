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عبد العاطي ونظيره الكويتي يبحثان هاتفيًا الأوضاع بغزة

05:41 م السبت 02 نوفمبر 2024

الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية

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وكالات
أجرى د. بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، اتصالًا هاتفيًا مع عبدالله اليحيا وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، اليوم السبت.
تناول عبدالعاطي مجمل أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وثمّن عاليا تنامي وتيرة تطور العلاقات بين البلدين الشقيقين، بما يمثل مرتكزا قويا لاستمرار التنسيق والتشاور حيال سبل دفع مختلف مجالات التعاون الثنائي، وبما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
كما تبادل عبد العاطي الرؤى مع نظيره الكويتي حول مستجدات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مستعرضا الجهود المصرية للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية.
كذلك استعرض وزير الخارجية جهود مصر للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في لبنان، مؤكدًا ضرورة العمل على تخفيف حدة التوتر المتصاعد في المنطقة.

بدر عبدالعاطي الخارجية المصرية الخارجية الكويتية
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