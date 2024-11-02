زيلينسكي يطالب الحلفاء بالتحرك قبل وصول القوات الكورية الشمالية للجبهة

كييف - (أ ب)

حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلفاءه على التوقف عن "المشاهدة" واتخاذ خطوات قبل وصول القوات الكورية الشمالية، التي جرى إرسالها لروسيا، إلى أرض المعركة.

وأثار زيلينسكي احتمالية توجيه ضربة أوكرانية استباقية ضد المعسكرات التي تتدرب فيها القوات الكورية الشمالية وقال إن كييف تعرف موقعها، ولكنه قال إن أوكرانيا لا يمكنها فعل ذلك بدون تصريح من الحلفاء لاستخدام الأسلحة بعيدة المدى المصنوعة في الغرب لضرب أهداف في العمق الروسي.

وقال زيلينسكي في منشور عبر تطبيق تليجرام في وقت متأخر من أمس الجمعة "ولكن بدلا من ذلك.. بريطانيا تشاهد وألمانيا تشاهد، الجميع ينتظر فقط الجيش الكوري الشمالي وهو يبدأ في مهاجمة الأوكرانيين أيضا".

وقالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الخميس، إن نحو 8 آلاف جندي كوري شمالي موجودون الآن في منطقة كورسك الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية ويستعدون لمساعدة القوات الروسية في القتال ضد القوات الأوكرانية في الأيام المقبلة.

وذكر جهاز الاستخبارات الأوكراني اليوم السبت، أن أكثر من سبعة آلاف كوري شمالي مزودين بمعدات وأسلحة روسية جرى نقلهم إلى مناطق بالقرب من أوكرانيا.

وأضاف جهاز الاستخبارات أن القوات الكورية الشمالية تتلقى تدريبا في خمسة مواقع في الشرق الأقصى الروسي، ولم يحدد مصدر معلوماته.