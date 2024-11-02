الرئيس الصومالي يؤكد التزامه بمنع تحقيق الأطماع الإثيوبية

مقديشو - (د ب أ)

أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود اليوم السبت التزام حكومته بمنع تحقيق الأطماع الإثيوبية في أراضي البلاد مهما كلف ذلك.

جاء ذلك في خطاب ألقاه الرئيس الصومالي اليوم السبت، أمام البرلمان الفيدرالي سلط فيه الضوء على الجانب الأمني، والإنتخابات، والأطماع الإثيوبية الفاشلة للاستيلاء على الأراضي الصومالية، بحسب وكالة الأنباء الصومالية (صونا).

وأكد الرئيس شيخ محمود مغادرة 7 آلاف جندي من قوات بعثة الاتحاد الأفريقي للبلاد خلال العامين الماضيين، وتسلم الجيش الوطني القواعد التي تم إخلاؤها، مضيفاً أن البعثة الجديدة للاتحاد الأفريقي ستشارك في عملية الانتخابات المقبلة.

وجدد الرئيس الصومالي حاجة البلاد لإجراء انتخابات بنظام الصوت الواحد وضرورة استكمال القوانين المتعلقة بإجراء الانتخابات، داعيا نواب البرلمان الفيدرالي إلى تأجيل الإجازة البرلمانية لمدة شهر.

وأشاد الرئيس الصومالي بنظام عملية الانتخابات الجارية في أرض الصومال، وكذلك انتخابات المجالس المحلية التي جرت في ولاية بونتلاند.

وفي ختام خطابه أكد شيخ محمود "التزام الحكومة الفيدرالية بالعمل على منع الأطماع الإثيوبية مهما كلف ذلك".

وتوترت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا في يناير الماضي، بعدما وقعت إثيوبيا مذكرة تفاهم مع إقليم أرض الصومال الانفصالي، تتضمن الاعتراف باستقلاله مقابل السماح لها بالوصول إلى ميناء على خليج عدن.