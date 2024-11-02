حماس: نتعامل بإيجابية مع أي مقترح للهدنة يضمن هذين الشرطين

وكالات

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عزت الرشق، اليوم السبت، إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يماطل لكسب الوقت، ويستخدم المفاوضات غطاءً لاستمرار عداونه".

وأضاف الرشق أن "الحركة تتعامل بإيجابية مع أية مقترحات وأفكار تضمن وقف العدوان وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة".

وأضاف الرشق أن "لعبة تبادل الأدوار بين الاحتلال والإدارة الأمريكية، متواصلة في لبنان، كما هي في غزة".

كما أشار القيادي في حماس إلى أن "مقترحات الهدنة لبضعة أيام لذر الرماد في العيون، فهي لا تتضمن وقفًا للعدوان ولا انسحابًا ولا عودة للنازحين".

ووفقًا لمصادر القناة 12 الإسرائيلية، تل أبيب أبلغت الدول التي تتوسط في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة أنها تحتاج إلى أيام إضافية من أجل زيادة الضغط على حركة حماس.

ورغم الجهود المكثفة التي يبذلها الوسطاء الدوليون، فإن كبار المسؤولين في إسرائيل المشاركين في المفاوضات غير متفائلين.

وتشير التقييمات لدى هذه الأطراف إلى أن فرص موافقة حماس على الخطوط العريضة المقترحة ضئيلة للغاية.

وتصر حماس على أن الشرط الضروري لأي صفقة لإطلاق سراح الأسرى هو التزام إسرائيل بوقف كامل للحرب و انسحاب كامل لقوات جيش الاحتلال من قطاع غزة.

وفي المقابل، يقول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الحرب لا يمكن أن تنتهي إلا عندما يتم القضاء على حماس.