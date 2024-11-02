حزب الله ينفي صلته به.. من هو عماد أمهز الذي اختطفته إسرائيل؟

من هو عماد أمهز الذي اختطفته إسرائيل؟

القاهرة- مصراوي

في الساعات القليلة الماضية، تداولت العديد من وسائل الإعلام المحلية والعالمية تفاصيل عملية الإنزال التي قامت بها قوة تابعة لبحرية جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة البترون بشاطئ لبنان، حيث اختطفت القوة خلال العملية لبنانياً ادعت إسرائيل أنه أحد قادة حزب الله.

ونشرت العديد من وسائل الإعلام اللبنانية تفاصيل بشأن العملية وأيضًا شخصية المختطف، والتي حسبما نشرت فالشاب يدعى عماد أمهز ويخضع لدورة قبطان في مدرسة العلوم البحرية في البترون التابعة لوزارة الأشغال والنقل.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية، أن فرقة الكوماندوز دخلت إلى الشاليه الذي يستأجره أمهز بجانب المدرسة البحرية، واختطفته أثناء تواجده مع أصدقائه، حيث تركوا الجميع وأخذوه بمفرده وغادروا باتجاه البحر حيث كان ينتظرهم زورق عند الشاطئ.

الكثير من وسائل الإعلام ذكرت أن الشاب المختطف هو عضوًا بارزًا في حزب الله اللبناني، إلا أن مصادر تابعة للحزب نفت أن يكون المختطف أحد قيادي الحزب، حسبنا نقلت عنها وسائل إعلام لبنانية.

لكن وسائل إعلام أخرى من بينها سكاي نيوز عربية، قالت إن العملية أسفرت عن اختطاف القبطان البحري عماد أمهز، مشيرة إلى صلات وثيقة تربطه بحزب الله.

وحسب قولهم، فإن عماد فاضل أمهز هو ضابط بحري مدني يعمل على السفن التجارية المدنية ويحمل رتبة ضابط أول ولديه سجل ممتاز في دراسته الأكاديمية، وهو عضو ناشط في "حزب الله" ومتورط في عمليات النقل البحري الخاصة بالحزب.

فيما قال موقع أكسيوس الأمريكي، إن جنود تابعين للبحرية الإسرائيلية تمكنوا الليلة الماضية، من خطف عماد أمهز العضو البارز في حزب الله اللبناني حسب قوله.

ونقل الموقع الأمريكي عن مسؤول إسرائيلي قوله: "تمكن جنود البحرية الإسرائيلية الليلة الماضية من القبض على عماد أمهز - وهو عضو بارز في القوة البحرية لحزب الله في عملية في شمال لبنان".

وتابع أكسيوس: "أمهز احتجز من أجل استجوابه ومعرفة المزيد عن العمليات البحرية لحزب الله".

وفي وقت سابق، نشرت وسائل إعلام عبرية فيديو لعملية إنزال بحري قامت بها قوة قوامها 25 جنديا من جيش الاحتلال الإسرائيلي على شاطئ البترون في لبنان، وتم اختطاف شخصًا كان داخل شاليه على الشاطئ.

ووفقا لما أعلنته قناة العربية/الحدث، فإن حسابات مؤيدة لحزب الله قالت إنّ قوة بحرية يشتبه أنها إسرائيلية قوامها 25 جنديا نفّذت إنزالاً فجر الجمعة على شاطئ البترون، واختطفت شخصاً لبنانيًّا من شاليه، وهو عنصر في حزب الله.

وقد كشفت مصادر لـ"الحدث" أن عملية الإنزال هذه استهدفت مسؤول "حزب الله" عماد فاضل أمهز.

ومن جانبه قال مصدر أمني لقناة mtv اللبنانية، "حدوث عملية الخطف في البترون صحيح ونتابع التحقيقات لتحديد الملابسات".

وتابع مصدر عسكري لبناني لموقع mtv: "المخطوف في الإنزال على البترون لا ينتمي الى البحريّة اللبنانيّة ولا الى جهاز أمني رسمي، والتحقيقات جارية لتحديد انتماء الخاطفين في البترون وأسباب الخطف ونشاط المخطوف".

ونشر موقع الجديد اللبناني عن مصدر قوله: "المختطف هو قبطان بحري لسفن مدنية وتجارية ويتلقى تعليمه في معهد مدني، وما ورد في الفيديو المتداول صحيح كما أن الأجهزة الأمنية تقوم بالتحقيقات اللازمة".

ويظهر الفيديو قوة خاصة قوامها أكثر من 25 جندي بين بحارة وغواصين، قامت بتفيذ عملية إنزال بحري على شاطئ البترون، وتتحدث المصادر عن أن عملية الإنزال البحري في البترون استهدفت مسؤول حزب الله عماد أمهز.

דיווח בלבנון: "כוח של צה"ל פעל בצפון המדינה ולקח בשבי איש חיזבאללה" | תיעוד @OmerShahar123

צילום: שימוש לפי סעיף 27 א' pic.twitter.com/9IJsld3mhT — כאן חדשות (@kann_news) November 2, 2024

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