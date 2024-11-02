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صحة غزة: ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي إلى 43314 شهيدًا

03:25 م السبت 02 نوفمبر 2024

القصف الاسرائيلي لقطاع غزة

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غزة- (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي إلى 43 ألفا و314 شهيدًا، إلى جانب 102 ألف و19 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم: "ارتكب الاحتلال الإسرائيلي سبع مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، ووصل منها للمستشفيات55 شهيدا و192 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضافت أنه في "اليوم الـ 393 للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الشهداء تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".


القصف الإسرائيلي غزة وزارة الصحة الفلسطينية
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