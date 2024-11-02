الانتخابات الأمريكية.. اتهام روسيا بالتزوير وفيديوهات مفبركة تثير الجدل

كتبت- سهر عبد الرحيم

قبل ساعات من انطلاق الانتخابات الأمريكية وسط منافسة قوية بين مرشحة الحزب الديموقراطي نائبة الرئيس كامالا بايدن، ومرشح الحزب الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب، انتشرت فيديوهات تدعي أن هناك تزويرا لصالح كامالا هاريس.

الفيديوهات التي انتشرت على نطاق واسع، اتهمت الاستخبارات الأمريكية روسيا هي من تقف ورائها ما دفع الحكومة الروسية للخروج اليوم السبت، ونفي الاتهامات التي وجِهت لها بخصوص مسؤوليتها عن نشر فيديوهات مزيفة مرتبطة بتزوير الانتخابات الأمريكية في ولاية كنتاكي على وجه الخصوص.

وقالت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة في بيان لها على موقع "تليجرام": "لاحظنا أن بيان الاستخبارات الأمريكية يتهم بلادنا بنشر مقاطع فيديو ملفقة حول انتهاكات انتخابية في الولايات المتحدة، هذه الادعاءات لا أساس لها".

وفي وقتٍ سابق، اتّهمت الاستخبارات الأمريكية موسكو ببث فيديو مزيف يظهر مهاجرًا يعلن فيه أنه صوت مرات عدة لصالح الرئيس السابق دونالد ترامب.

وفي بيان مشترك، ألقى مكتب مدير الاستخبارات الوطنية ومكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي. آي) ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية في الولايات المتحدة، باللوم على "جهات مؤثرة روسية" بشأن مقاطع الفيديو.

وانتشر مقطع فيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الجمعة، يظهر عملية تزوير الانتخابات الأمريكية في ولاية كنتاكي، ونفى مسؤولون في الولاية ادعاءات التزوير.

ويُظهر الفيديو ناخبًا يحاول الإدلاء بصوته للرئيس السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب على آلة تصويت تعمل باللمس، لكن الآلة لا تختار ترامب.

ينتشر مقطع فيديو يظهر قيام آلات التصويت للانتخابات الرئاسية الأمريكية في ولاية كنتاكي الأمريكية، برفض السماح للناخبين باختيار اسم دونالد ترامب، ثم تختار تلقائيًا اسم كامالا هاريس، بدلاً من ترامب، في عملية التصويت!#الانتخابات_الأميركية pic.twitter.com/CezvBwn12j — صوت العرب (@sawtalarabb1) November 1, 2024

ومن جانبه، قال توني براون، كاتب مقاطعة لوريل، على فيسبوك، يوم الخميس، إن هذا ليس مثالًا على تزوير الناخبين، ولكنه نتيجة لكيفية لمس الناخب للشاشة، قائلًا إنهم تمكنوا من تكرار المشكلة مع الجهاز، فقد تم ذلك من خلال "ضرب منطقة ما بين الصناديق".

ولم يكن لدى الجهاز أي شكاوى قبل هذه المشكلة، ولم يكن لديه أي شكاوى منذ عودته إلى الخدمة، ومع ذلك، قال متحدث باسم مكتب المدعي العام في كنتاكي إن محققيه أوصوا بإخراج آلة التصويت من الخدمة.