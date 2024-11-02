لحظة انفجار مسيّرة بمصنع إسرائيلي (فيديو)

وكالات

بثت وسائل إعلام إسرائيلية مقطعا مصورا يظهر لحظة انفجار طائرة مسيّرة تابعة لحزب الله اللبناني في مصنع شمال مدينة نهاريا صباح اليوم.

وأظهرت مقاطع أخرى تعرض المصنع لأضرار جراء الإصابة المباشرة.

👈لحظة انفجار طائرة مُسيّرة تابعة لحزب الله بمصنع في نهاريا شمالي فلسطين المحتلة صباح اليوم pic.twitter.com/dMUEnbkIyT — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 2, 2024

وفيما سبق أفادت هيئة البث الإسرائيلية بسقوط مسيرة بشكل مباشر في مصنع شمالي مدينة نهاريا.

ونقلت القناة الـ13 الإسرائيلية عن الجبهة الداخلية اعتراض مسيرة واحدة وسقوط مسيرات عدة في مواقع مختلفة.