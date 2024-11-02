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لحظة انفجار مسيّرة بمصنع إسرائيلي (فيديو)

01:56 م السبت 02 نوفمبر 2024

طائرة مسيرة

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وكالات

بثت وسائل إعلام إسرائيلية مقطعا مصورا يظهر لحظة انفجار طائرة مسيّرة تابعة لحزب الله اللبناني في مصنع شمال مدينة نهاريا صباح اليوم.

وأظهرت مقاطع أخرى تعرض المصنع لأضرار جراء الإصابة المباشرة.

وفيما سبق أفادت هيئة البث الإسرائيلية بسقوط مسيرة بشكل مباشر في مصنع شمالي مدينة نهاريا.

ونقلت القناة الـ13 الإسرائيلية عن الجبهة الداخلية اعتراض مسيرة واحدة وسقوط مسيرات عدة في مواقع مختلفة.

انفجار مسيّرة طائرة مسيّرة حزب الله اللبناني مدينة نهاريا
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