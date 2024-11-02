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إعلام عبري: 19 مصابًا في الهجوم الصاروخي لحزب الله على الطيرة (فيديو + صور)

01:27 م السبت 02 نوفمبر 2024

حزب الله

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وكالات

أفادت وسائل إعلام عبرية،اليوم السبت، بإصابة عدد من الإسرائيليين بجروح متفاوتة إثر سقوط صاروخ أطلق من لبنان، أصاب مبنى بشكل مباشر في بلدة الطيرة وسط إسرائيل.

وفي وقتٍ سابق، أعلنت الشرطة الإسرائيلية وقوع 19 مصابًا إثر الهجوم الصاروخي لحزب الله اللبناني على بلدة الطيرة وسط إسرائيل.

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وبدوره، أكد جيش الاحتلال رصد 15 عملية إطلاق صواريخ من جنوبي لبنان، مضيفًا أن سرب مسيّرات انطلق من بيروت وتم اعتراض جزء منها، بينما انفجر 3 من تلك المسيرات داخل إسرائيل.

وقبيل فجر اليوم السبت، أعلن حزب الله اللبناني إطلاق صواريخ على قاعدة جليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ضواحي تل أبيب بصلية صاروخية نوعية بجانب 6 مستوطنات إسرائيلية.

وأكد جيش الاحتلال أن صفارات الإنذار دوت في عدد من المناطق وسط إسرائيل، في أعقاب إطلاق رشقات صاروخية من لبنان على الأراضي المحتلة.

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ويأتي ذلك في الوقت الذي يستمر فيه العدوان الإسرائيلي على لبنان، وتزايد حدة المواجهات مع حزب الله.

إذ شهدت الساعات الـ24 الماضية تصعيدًا إسرائيليًا كبيرًا، حيث استمرت الغارات على مختلف مناطق الجنوب اللبناني مركزة على بعلبك ومحيطها في منطقة البقاع. وتم استهداف نحو 20 قرية بشكل عنيف وبموجات غارات عدة ومتزامنة، ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 57 وعشرات الجرحى.

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حزب الله لبنان جنوب لبنان الطيرة الشرطة الإسرائيلية إسرائيل
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