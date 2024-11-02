إعلام عبري: 19 مصابًا في الهجوم الصاروخي لحزب الله على الطيرة (فيديو + صور)

وكالات

أفادت وسائل إعلام عبرية،اليوم السبت، بإصابة عدد من الإسرائيليين بجروح متفاوتة إثر سقوط صاروخ أطلق من لبنان، أصاب مبنى بشكل مباشر في بلدة الطيرة وسط إسرائيل.

حزب الله يقصف #تل_أبيب



3 صواريخ من #لبنان نحو شمال تل أبيب ..



سقوط عدد من الصواريخ في عدة مواقع من "هشارون" و"تل أبيب".



سقوط صاروخ قرب المحطة المركزية في "هشارون".



اصابات جراء سقوط صاروخ اعتراضي في الطيرة. pic.twitter.com/G5IfZbY5fr — Dima Halwani (@DimaHalwani) November 2, 2024

وفي وقتٍ سابق، أعلنت الشرطة الإسرائيلية وقوع 19 مصابًا إثر الهجوم الصاروخي لحزب الله اللبناني على بلدة الطيرة وسط إسرائيل.

وبدوره، أكد جيش الاحتلال رصد 15 عملية إطلاق صواريخ من جنوبي لبنان، مضيفًا أن سرب مسيّرات انطلق من بيروت وتم اعتراض جزء منها، بينما انفجر 3 من تلك المسيرات داخل إسرائيل.

وقبيل فجر اليوم السبت، أعلن حزب الله اللبناني إطلاق صواريخ على قاعدة جليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ضواحي تل أبيب بصلية صاروخية نوعية بجانب 6 مستوطنات إسرائيلية.

أطلق حزب الله فجر اليوم السبت، صليةً صاروخيةً وصفها بـ«النوعية»، استهدفت «قاعدة #غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200» في ضواحي #تل_أبيب؛ وقد فشلت الدفاعات الجويّة الإسرائيلية في الردع، وأدى سقوط أحد الصواريخ إلى جرح 19 شخصاً في بلدة #الطيرة.



وأعلن الحزب عن مهاجمة 5… pic.twitter.com/tT9y4GhlX1 — Megaphone (@megaphone_news) November 2, 2024

وأكد جيش الاحتلال أن صفارات الإنذار دوت في عدد من المناطق وسط إسرائيل، في أعقاب إطلاق رشقات صاروخية من لبنان على الأراضي المحتلة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يستمر فيه العدوان الإسرائيلي على لبنان، وتزايد حدة المواجهات مع حزب الله.

هذا الدمار ليس في غزة ولا في لبنان ، انه في الاراضي المـ.ـحتلة تل ابيب اثر صواريخ ابطال حزب الله في احد المباني بـ احياء الطيرة..🔻



إنتهى الزمن الذي تهدم فيه بيوتنا و تبقى بيوتهم قائمة ..



اضرب فديت الكف والمعصم 🚀 pic.twitter.com/wTor5014uN — ُM - َNabِeelّ 🇾🇪 (@M_Yemen_2731) November 2, 2024

إذ شهدت الساعات الـ24 الماضية تصعيدًا إسرائيليًا كبيرًا، حيث استمرت الغارات على مختلف مناطق الجنوب اللبناني مركزة على بعلبك ومحيطها في منطقة البقاع. وتم استهداف نحو 20 قرية بشكل عنيف وبموجات غارات عدة ومتزامنة، ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 57 وعشرات الجرحى.