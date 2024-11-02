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أول تعليق من السعودية على تصاعد أعمال العنف في ولاية الجزيرة بالسودان

12:30 م السبت 02 نوفمبر 2024

قوات الدعم السريع

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وكالات

أعربت المملكة العربية السعودية، السبت، عن قلقها إزاء استمرار القتال في السودان وتصاعد أعمال العنف التي طالت المدنيين من نساء وأطفال.

واستنكرت المملكة في بيان لوزارة الخارجية "ما حدث مؤخرا في الجزء الشرقي من ولاية الجزيرة وأسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات في صفوف المدنيين، والذي يعد انتهاكا للقانون الدولي ومبدأ حماية المدنيين".

ودعت المملكة إلى الالتزام والوفاء بما تم الاتفاق عليه في إعلان جدة الموقع بتاريخ 11 مايو 2023، وحثت الأطراف المتحاربة على وقف إطلاق النار وإنهاء الصراع وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين.

وجددت السعودية، موقفها الثابت في دعم استقرار السودان والحفاظ على وحدة مؤسساته الشرعية وسيادته واستقلاله، مؤكدة أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة في السودان.

وأشارت تقارير، إلى سقوط مئات الضحايا في هجمات لقوات الدعم السريع على مناطق مختلفة من ولاية الجزيرة.

ولاحقت الاتهامات قوات الدعم السريع بارتكاب مجازر انتقامية مروعة، شرقي وغربي الجزيرة، بعد انشقاق قائد قوات الدعم السريع في الولاية، أبو عاقلة كيكل، وانضمامه للجيش السوداني.

وأمس، نشر الجيش السوداني مشاهد لرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، متفقدا الخطوط الأمامية في ولاية الجزيرة، وسط شرقي البلاد، مشيرا إلى أنه يستعد لهجوم كبير.

المملكة العربية السعودية السودان قوات الدعم السريع
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