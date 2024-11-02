بعد سقوط مسيرة.. الأردن: لن نكون ساحة صراع لأي طرف

وكالات

أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم السبت، رفضها لمحاولات بعض الأطراف في الإقليم انتهاك المجال الجوي للمملكة.

وقالت الحكومة الأردنية: "نتخذ الإجراءات اللازمة مع أي مسيّرة تدخل الأجواء"، مضيفة: " لن نكون ساحة صراع لأي طرف في الإقليم".

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، رفض الأردن لمحاولات بعض الأطراف في الإقليم انتهاك مجاله الجوي بخاصة إطلاق المسيرات التي دخل بعضها أجواء المملكة وسقط منها أجزاء وهياكل داخل الأراضي الأردنية، حسبما نقلته قناة "المملكة" الأردنية.

وأشار المومني إلى وقوع حادثتين من هذا النوع خلال الأيام القليلة الماضية في محافظتي إربد وجرش، واصفًا ذلك بأنه تهديد يتعامل الأردن معه ضمن قواعد الاشتباك العسكرية، وأنه يتخذ الإجراءات الضرورية كافة للتصدي لهذه الانتهاكات.

وأكد الناطق باسم الحكومة الأردنية أن القوات المسلحة الأردنية تؤدي واجبها في حماية الحدود برًا وبحرًا وجوًا، وأنها توظف كافة إمكانياتها لضمان أمن وسلامة الوطن ومواطنيه، ولن تتردد في تطبيق قواعد الاشتباك تجاه كل من يحاول الإضرار بأمن المملكة.