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الطيران الإسرائيلي يقصف معبرا عند الحدود السورية – اللبنانية

11:16 ص السبت 02 نوفمبر 2024

الطيران الاسرائيلي

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دمشق / لندن- (د ب أ)

استهدفت طائرات إسرائيلية خلال الساعات الماضية معبر جوسيه -القاع الذي يعتبر من المعابر الشرعية في ريف حمص عند الحدود السورية – اللبنانية بغارتين جويتين، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم السبت .

وذكر المرصد، ومقره لندن في بيان صحفي اليوم ، أن ذلك أدى إلى خروج المعبر عن الخدمة، دون معلومات عن خسائر بشرية وحجم الأضرار المادية حتى اللحظة.

وطبقا للمرصد، "تشهد الحدود السورية اللبنانية تصعيداً إسرائيلياً على المعابر والنقاط الحدودية، في محاولة لقطع طرق الإمداد عن حزب الله اللبناني والمجموعات الإيرانية المتواجدة في سوريا".


الطيران الإسرائيلي إسرائيل المرصد السوري
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