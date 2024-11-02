مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية يقوم بزيارة سرية إلى العاصمة الصومالية

مقديشو- (د ب أ)

كشف موقع الصومال الجديد اليوم السبت عن قيام مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز أول أمس الخميس بزيارة سرية إلى العاصمة الصومالية، مقديشو.

والتقى بيرنز بالرئيس حسن شيخ محمود، ومعه مدير وكالة المخابرات والأمن الوطني الصومالية، عبد الله سنبلوشي، وناقش الجانبان خلال اللقاء تعزيز الشراكة بين الصومال والولايات المتحدة، والتعاون الاستخباراتي واستراتيجيات مكافحة الإرهاب، والتوترات القائمة في منطقة القرن الأفريقي، بحسب موقع الصومال الجديد الإخباري اليوم السبت.

وتعتبر هذه الزيارة هي الثانية من نوعها التي يقوم بها بيرنز إلى الصومال، خلال هذا العام حيث سبق أن زار مقديشو في يناير الماضي بعد عملية للقوات الأمريكية لاعتراض شحنة أسلحة إيرانية قبالة السواحل الصومالية.

وأكد الرئيس حسن شيخ والمسؤول الأمريكي على أهمية التعاون في القضايا الحاسمة للسلام والأمن، مؤكدين التزامهما بتعزيز الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة.

وتوترت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا في كانون الثاني الماضي، بعدما وقعت إثيوبيا مذكرة تفاهم مع إقليم أرض الصومال الانفصالي، تتضمن الاعتراف باستقلاله مقابل السماح لها بالوصول إلى ميناء على خليج عدن.