ناخبو مولدوفا يدلون بأصواتهم في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية غدا الأحد

تشيسيناو- (د ب أ)

يتوجه الناخبون في مولدوفا إلى صناديق الاقتراع غدا الأحد للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، في أعقاب الجولة الأولى التي جرت قبل نحو أسبوعين.

ويتنافس في الجولة الثانية الرئيسة الحالية للبلاد، مايا ساندو، التي تنتمي إلى حزب العمل والتضامن الموالي للغرب، والمدعي العام السابق ألكسندر ستويانوجلو، مرشح الحزب الاشتراكي القوي تقليديا، والموالي لروسيا.

وحصلت ساندو على 49 , 42% من أصوات الناخبين في الجولة الأولى- دون تحقيق الأغلبية المطلقة- مقابل 9 ,25% لستويانوجلو.

وبالتزامن مع التصويت في الجولة الأولى، شهدت مولدوفا استفتاء على إدراج المسار المؤيد للانضمام للاتحاد الأوروبي في دستور البلاد، حيث جاءت الموافقة هامشية، بواقع 46ر50 % من أصوات الناخبين على التعديل الدستوري.

ومولدوفا دولة سوفيتية سابقة تعتمد على النشاط الزراعي بشكل كبير، وهي دولة فقيرة وفقا للمعايير الأوروبية، وتقع بين أوكرانيا ورومانيا العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو). وهي مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي لكنها ممزقة تقليديا بين الغرب وروسيا. وتضم مولدوفا منطقة ترانسنيستريا الانفصالية الموالية لروسيا.

وكانت ساندو أشارت إلى حدوث عمليات تزوير، على نطاق واسع، في الجولة الأولى من الانتخابات، وفي الاستفتاء على المسار الأوروبي.

وأشارت المفوضية الأوروبية، على لسان متحدث آنذاك، عقب الاستفتاء إلى أن العملية جرت "في ظل تدخل غير مسبوق" وأن التدخل في الانتخابات من جانب روسيا لـ"زعزعة استقرار العمليات الديمقراطية في جمهورية مولدوفا" لوحظ منذ فترة طويلة.

وأشار إلى مزاعم شراء الأصوات لـ"حشد الناخبين" وحملات الدعاية الهائلة من جانب روسيا ووكلائها في البلاد.

وردت موسكو على ذلك، وطالبت رئيسة مولدوفا بتقديم دليل على ما يتردد عن التلاعب الخارجي في الانتخابات، واتهمت الغرب بالتدخل في عمليات التصويت.