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أمريكا تعلن عن نشر قدرات عسكرية إضافية في الشرق الأوسط

10:31 ص السبت 02 نوفمبر 2024

أمريكا تعلن عن نشر قدرات عسكرية إضافية في الشرق ال

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واشنطن- (د ب أ)

أعلنت أمريكا نشر قدرات عسكرية إضافية في الشرق الأوسط، وسط تصعيد في المنطقة.

وقال بات رايدر، السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أمس الجمعة بالتوقيت المحلي إن وزير الدفاع لويد أوستن أمر بنشر مدمرات دفاع صاروخي باليسيتي إضافية وسرب مقاتلات وطائرة نقل وعدة قاذفات قنابل طويلة المدى من طراز (بي-52)، تابعة للقوات الجوية الأمريكية في المنطقة".

وبالإضافة إلى القرار بنشر بطارية دفاع جوي متقدمة في إسرائيل وتعزيز القوات الأمريكية في شرق البحر المتوسط، تهدف الإجراءات إلى تعزيز الأمن في المنطقة وردع أي تصعيد آخر.

وأضاف رايدر "ستجرى التعزيزات في الأشهر المقبلة، بينما حاملة الطائرات الأمريكية، أبراهام لينكولن وسفن مرافقة لها ، تستعد للانسحاب من المنطقة".

أمريكا وزارة الدفاع الأمريكية بات رايدر البنتاجون لويد أوستن
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