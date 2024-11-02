إعلان

استنفار أمني في إسرائيل بعد إصابة 19 جراء صاروخ أُطلق من لبنان

06:56 ص السبت 02 نوفمبر 2024

إطلاق صواريخ- أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، إصابة 19 شخصًا بجروح متفاوتة، جراء سقوط صاروخ أُطلق من الأراضي اللبنانية على بلدة الطيرة وسط إسرائيل. وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن الهجوم تسبّب بأضرار مادية إلى جانب الإصابات، فيما هرعت فرق الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية" أن الصاروخ جاء في إطار التصعيد المستمر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وسط تزايد القلق من تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة. وتزامن الهجوم مع إعلان الجيش الإسرائيلي استنفار قواته لمواجهة أي تهديدات محتملة على الحدود الشمالية.

إطلاق صواريخ- أرشيفية استنفار أمني صاروخ من لبنان يضرب وسط إسرائيل يخلّف 19 جريحًا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان

فيتش ترفع تصنيف مصر إلى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة