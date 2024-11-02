استنفار أمني في إسرائيل بعد إصابة 19 جراء صاروخ أُطلق من لبنان



وكالات

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، إصابة 19 شخصًا بجروح متفاوتة، جراء سقوط صاروخ أُطلق من الأراضي اللبنانية على بلدة الطيرة وسط إسرائيل. وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن الهجوم تسبّب بأضرار مادية إلى جانب الإصابات، فيما هرعت فرق الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية" أن الصاروخ جاء في إطار التصعيد المستمر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وسط تزايد القلق من تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة. وتزامن الهجوم مع إعلان الجيش الإسرائيلي استنفار قواته لمواجهة أي تهديدات محتملة على الحدود الشمالية.