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سقوط صاروخ من لبنان على وسط إسرائيل يُسفر عن 7 جرحى

05:05 ص السبت 02 نوفمبر 2024

سقوط صاروخ من لبنان على وسط إسرائيل-أرشيفية

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وكالات

أفادت مصادر إعلامية إسرائيلية بأن صاروخًا أُطلق من لبنان سقط في منطقة وسط إسرائيل، مما أسفر عن إصابة سبعة أشخاص بجروح متفاوتة. وقد جاء هذا الهجوم في وقت متوتر بين الطرفين، حيث تواصلت التوترات العسكرية على الحدود.

وفقًا لتقارير قناة القاهرة الإخبارية.

وقع الهجوم في سياق تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة، مما يثير القلق بشأن تطورات الوضع بين لبنان وإسرائيل. وتعمل السلطات الإسرائيلية على تقييم الأضرار والبحث عن المزيد من المعلومات حول ملابسات الحادث.

سقوط صاروخ لبنان وسط إسرائيل 7 جرحى
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