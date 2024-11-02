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"هاريس تُشعل المنافسة: "ترامب غير متزن ولا يهتم بحياة الأميركيين"

03:34 ص السبت 02 نوفمبر 2024

كامالا هاريس

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وكالات


أدلت كامالا هاريس، المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأميركية، بتصريحات نارية خلال تجمع انتخابي بولاية ويسكونسن، حيث انتقدت منافسها الجمهوري، دونالد ترامب، قائلة إنه "لا يفكر في تحسين حياة الأميركيين" واصفة إياه بأنه "غير متزن" وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

أكدت هاريس التزامها بخفض الضرائب على الأميركيين، مشددة على أنها ستبحث عن "أرضية مشتركة وحلول منطقية" للتحديات التي يواجهها المواطنون. وأعربت عن نيتها الاستماع إلى الخبراء وإلى الذين يختلفون معها، مؤكدة أن من يختلف معها ليسوا أعداء، خلافًا لموقف ترامب. في سياق متصل، حذرت حملة هاريس مسؤولي قطاع الأعمال من أن فوز ترامب سيشكل تهديدًا للاقتصاد الأميركي. من جهته، رفضت حملة ترامب هذه المزاعم، مشددة على أن فوز الجمهوري سيؤدي إلى خفض الأسعار وتعزيز النمو الاقتصادي.

كامالا هاريس تُشعل المنافسة ترامب غير متزن لا يهتم بحياة الأميركيين
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