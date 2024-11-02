استهداف حيوي.. فصائل عراقية تكشف عن قصفٍ مُفاجئ شمالي الأراضي المحتلة



وكالات

أعلنت فصائل عراقية، اليوم، قصف هدف حيوي باستخدام طائرات مسيّرة في شمال الأراضي المحتلة، وذلك وفقًا لما نقلته "القاهرة الإخبارية" في بيان عاجل. وتأتي هذه الضربة كجزء من تصاعد عمليات الفصائل في المنطقة التي تستهدف مصالح حيوية، في سياق متوتر تشهده الحدود وتزامنًا مع أحداث متصاعدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في غضون ذلك، لم يصدر أي تصريح رسمي من السلطات الإسرائيلية بشأن الحادثة أو حجم الأضرار المحتملة. وتأتي هذه التطورات وسط تصعيد ميداني متسارع في المنطقة، حيث تقوم الفصائل بالتصعيد من عملياتها التي تعدها جزءًا من "الدفاع عن الشعب الفلسطيني" وتأكيدًا على موقفها المناهض للاحتلال.