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البنتاجون يرسل قاذفات B-52 إلى الشرق الأوسط وسط تصاعد التوترات الإقليمية

01:11 ص السبت 02 نوفمبر 2024

البنتاجون

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وكالات


أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) عن إجراءات لتعزيز وجودها العسكري في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدةً نشر عدة قاذفات استراتيجية من طراز B-52، بالإضافة إلى مدمرات للدفاع الصاروخي الباليستي، وأسراب من المقاتلات وطائرات ناقلة وقاذفات بعيدة المدى.

وأفادت وزارة الدفاع أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة لتوسيع الدعم العسكري لإسرائيل، شاملةً نشر منظومة "ثاد" الصاروخية في الأراضي الإسرائيلية، بهدف تعزيز القدرات الدفاعية في المنطقة. وأشار بيان البنتاجون إلى أن المعدات العسكرية الجديدة ستبدأ بالوصول خلال الأشهر المقبلة، في الوقت الذي تستعد فيه حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" لمغادرة المنطقة.

وصرحت الوزارة أن هذه الخطوات تأتي ضمن التزام الولايات المتحدة بحماية مصالحها وقواتها العسكرية، وتأمين الحماية لمواطنيها، وتعزيز دعمها لحلفائها في إطار استراتيجية تهدف إلى خفض التصعيد الإقليمي والحفاظ على الاستقرار.

يرسل قاذفات B-52 إلى الشرق الأوسط لشرق الأوسط اذفات B-52 لبنتاجون
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