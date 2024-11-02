"إسرائيل تغلق مجددًا معبر لبنان وسوريا بعد إعادة فتحه جزئيًا.. ووزير النقل اللبناني يعلن التفاصيل"

وكالات

قال وزير النقل اللبناني إن الهجمات الإسرائيلية أجبرت على إغلاق المعبر الحدودي بين لبنان وسوريا مجددًا، وذلك بعد فترة قصيرة من إعادة فتحه جزئيًا. وجاء هذا في بيان عاجل نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".

جاء إغلاق المعبر الحدودي بين لبنان وسوريا في سياق تصاعد التوترات في المنطقة، حيث يتعرض الجنوب اللبناني منذ فترة لهجمات واعتداءات متكررة من الجانب الإسرائيلي، مما يعرقل حركة التنقل ويؤثر على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في المناطق الحدودية. وكان المعبر قد أُعيد فتحه جزئيًا لتسهيل حركة الأفراد والبضائع بين البلدين بعد فترة من الإغلاق، قبل أن تعاود الهجمات الإسرائيلية إغلاقه، مما يثير مخاوف بشأن تفاقم الأزمة الحدودية وتأثيرها على استقرار المنطقة.