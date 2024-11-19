بعد تهديدات روسيا.. الجيش الألماني يعتزم تدريب المدنيين تحسبا لسيناريو الحرب

وكالات

أفادت صحيفة " فاز" الألمانية نقلا عن وثيقة وافق عليها السياسيون تسمى"الخطة التشغيلية الألمانية"، بأن القوات المسلحة تعتزم إعداد الموظفين المدنيين لسيناريو صراع محتمل مع روسيا.

وذكرت الصحيفة يوم الثلاثاء، أن "الوثيقة السرية المؤلفة من ألف صفحة عن الخطة التشغيلية الألمانية، تم وضعها في حالة نشوب صراع مع روسيا، وتحدد بوضوح دور الاقتصاد في هذه الحالة".

وأضافت: "تم تقديم توصيات محددة للشركات على وجه الخصوص، تم الاستشهاد بنصيحة رئيس القيادة الإقليمية لهامبورغ يورن بليشكي الذي نصح الشركات بتدريب خمسة سائقي شاحنات إضافيين لكل مائة موظف، وكل من لا تحتاجهم الشركات حاليا للقيام بهذا الدور، والأساس المنطقي للنصيحة يتمثل في عدد كبير من سائقي الشاحنات من دول أوروبا الشرقية الذين قد يغادرون السوق إذا اندلعت الحرب في هذه البلدان".

وأشارت إلى أنه "يتم تشجيع الشركات على غرس الوعي الأمني لدى موظفيها والتدريب على قضايا السلامة".

وأفادت بأن "ألمانيا بدأت بالفعل تدريبات على التفاعل بين الموظفين المدنيين والقوات المسلحة، على وجه الخصوص، تم إجراء تمرين بهذا الشأن في هامبورغ، حيث تم اختبار حماية أرصفة الموانئ لمواجهة محاولات هجوم خاصة في حالة نشوب صراع عسكري واسع النطاق".

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إن "ألمانيا يجب أن تستعد لسيناريو صراع محتمل مع روسيا بحلول عام 2029".

وأشار الكرملين، في وقت سابق بأن روسيا لا تشكل تهديدا ولا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل الأعمال التي قد تشكل خطرا على مصالحها.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أوضح بالتفصيل في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون في فبراير، أن موسكو لن تهاجم دول الناتو، حيث أشار إلى أن السياسيين الغربيين يقومون بانتظام بترهيب سكانهم وايهامهم بتهديد روسي من تأليفهم من أجل صرف الانتباه عن المشاكل الداخلية.