وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأمريكي جهود التوصل لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان
09:54 م الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
وكالات
بحث الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الثلاثاء، مع أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، جهود البلدين في التوصل لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان، وكذلك التطورات في السودان.
صرح بذلك السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، ويأتي اللقاء على هامش اجتماعات قمة مجموعة العشرين المنعقدة حاليًا بريو دي جانيرو.
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