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وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأمريكي جهود التوصل لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان

09:54 م الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

الدكتور بدر عبدالعاطي

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وكالات

بحث الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الثلاثاء، مع أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، جهود البلدين في التوصل لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان، وكذلك التطورات في السودان.

صرح بذلك السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، ويأتي اللقاء على هامش اجتماعات قمة مجموعة العشرين المنعقدة حاليًا بريو دي جانيرو.

الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية المصري أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي وقف إطلاق النار في غزة ولبنان التطورات في السودان اجتماعات قمة مجموعة العشرين
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