أمريكا: تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار في لبنان وإنشاء إدارة جديدة لحكم غزة

وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أنها حققت تقدمًا في مفاوضات وقف إطلاق النار في لبنان، موضحة أنه لا يمكن التنبؤ بموعد التوصل إلى اتفاق نهائي.

وأضافت وزارة الخارجية أنها تعمل على إنشاء إدارة جديدة في قطاع غزة تهدف إلى منع العصابات من نهب المساعدات الإنسانية، مشيرة إلى أن مسؤولين كبار من الولايات المتحدة وإسرائيل قد حددوا موعدًا لأول اجتماع في ديسمبر المقبل لبحث آلية جديدة تتعلق بمناقشة الأضرار المدنية في غزة.

وأشارت الخارجية إلى أن حركة حماس تحتجز أسرى أمريكيين، وبالتالي يجب أن تخضع للعدالة الأمريكية، داعية جميع الدول إلى استخدام تأثيرها على حماس من أجل الإفراج عن الأسرى في غزة.

وفيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، أكدت الخارجية الأمريكية أن النظام الإيراني يواصل تخصيب اليورانيوم ويرفض التعاون مع وكالة الطاقة الذرية.

وأعربت الخارجية عن دعمها لأي جهود من وكالة الطاقة الذرية تهدف إلى محاسبة إيران في هذا الشأن.

ووصفت الوزارة إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول تغيير العقيدة النووية لبلاده بأنه "أمر غير مسؤول"، مؤكدة أن بوتين يحاول من خلال ذلك تخويف أوكرانيا والدول الأخرى.

وأوضحت أنها لا تؤكد التقارير التي تتحدث عن استخدام أوكرانيا صواريخ طويلة المدى ضد روسيا، مشيرة إلى أن أوكرانيا حرة في اتخاذ القرارات التي تراها مناسبة.

وفيما يخص العراق، دعت الوزارة الحكومة العراقية إلى وقف العمليات "الإرهابية" التي تنطلق من أراضيها، موضحة أن الإدارة الأمريكية المقبلة لديها القدرة على اتخاذ قرارات بشأن تسميات في الضفة الغربية وفقًا لما تراه مناسبًا.