اليمن: ارتفاع وفيات الكوليرا في تعز إلى 52 حالة

(د ب أ)

أعلنت السلطات الصحية اليمنية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع وفيات الكوليرا في محافظة تعز جنوب غربي البلاد، إلى 52 حالة منذ مطلع العام الجاري.

وأوضح مسؤول الإعلام في مكتب وزارة الصحة بمحافظة تعز تيسير السامعي، أن وفيات الكوليرا في المحافظة ارتفعت إلى 52 حالة منذ مطلع العام الجاري.

وأضاف لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) أن" حالات الإصابة بالمرض في المحافظة ارتفعت إلى 8 آلاف و461 حالة".

وأشار السامعي إلى أن من بين الإصابات 1382 حالة مؤكدة بالفحص المخبري.

وحث المسؤول الصحي المواطنين على ضرورة اتباع وسائل الوقاية اللازمة للحد من انتشار الوباء.

كما دعا المنظمات الدولية إلى التدخل السريع لدعم السلطات الصحية اليمنية من أجل السيطرة العاجلة على انتشار وباء الكوليرا.

وكانت السلطات الصحية في تعز أعلنت الأربعاء الماضي رصد 48 وفاة بمرض الكوليرا في المحافظة منذ مطلع العام الجاري 2024 وسط تزايد ملحوظ في الحالات.

وتعد تعز أكبر المحافظات اليمنية من حيث عدد السكان، وتعاني من حصار مستمر يفرضه الحوثيون المدعومون من إيران على معظم منافذها منذ عشر سنوات.

ويعاني القطاع الصحي في اليمن بشكل عام تدهورا حادا جراء تداعيات الحرب المستمرة بين القوات الحكومية والحوثيين منذ نحو عشر سنوات.

كما يعاني هذا القطاع الحيوي من نقص حاد في التمويل، ما جعل معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات طبية وفق تقارير أممية.