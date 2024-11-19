قيادي بحزب الله: همّنا الآن هو الميدان والمقاومة

وكالات

قال نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله محمود قماطي، إنه لولا قوة المقاومة والميدان، لما سعت الولايات المتحدة إلى إيجاد حل.

وأضاف قماطي أن ما يهمهم هو إعطاء الأمل بوقف العدوان عبر قوة المقاومة.

وتابع قماطي قائلًا: "نتوقع أن النهج الذي استخدم في غزة تجاه حماس وتحميلها مسؤولية الفشل سيستمر في لبنان. لبنان والشعب اللبناني يقتلان ويدمران بالسلاح الأمريكي".

وأكد أن "همهم الآن هو الميدان والمقاومة"، مشددًا على أنهم لن يدلوا بأي معلومات بشأن المفاوضات لأنها قد تضر بالمفاوض اللبناني.

وأشار قماطي إلى أنه "لا نتوقع من العدو الصهيوني أن يكون شفافًا أو صادقًا"، موضحًا أنهم أعلنوا عدة مرات أنهم لن يتحدثوا بشأن أي بند في المفاوضات.

وأضاف: "العدو أفشل الحل السياسي في غزة، ونتوقع أن يحدث نفس الشيء في لبنان". وأثنى على دور الرئيس نبيه بري، قائلاً إنه "يواجه مهمة صعبة ومعقدة لكنه يتحلى بالكفاءة اللازمة".