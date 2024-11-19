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نتنياهو: حماس لن تحكم غزة مجددًا ومكافأة 5 مليون دولار لمن يسلم أسيرًا

07:55 م الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

بنيامين نتنياهو

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وكالات

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" لن تحكم غزة مرة أخرى، مؤكدًا أن إسرائيل لن تتخلى عن مساعيها للعثور على الأسرى المتبقين.

وأضاف نتنياهو خلال جولة في ممر نيتزر في غزة برفقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس من محور نتساريم، أنه سيتم تقديم مكافأة قدرها 5 مليون دولار لكل من يسلم أسرانا، مع وعد بتأمين طريق له ولعائلته للخروج.

وتابع نتنياهو قائلاً: "حماس لن تكون في غزة بعد الآن"، مشيرا إلى "أن أي شخص يجرؤ على إيذاء أسرانا دم على رأسه سوف نطارI ونقبض عليI".

بنيامين نتنياهو حماس غزة الاحتلال الإسرائيلي
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