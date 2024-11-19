لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

أنقرة تسلم الأمم المتحدة رسالة بشأن جرائم الاحتلال الوحشية

07:24 م الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أنقرة سلمت الأمين العام للأمم المتحدة رسالة تتعلق بالممارسات الإسرائيلية تجاه فلسطين ولبنان.

وأكد أردوغان أن إسرائيل ترتكب "جرائم وحشية" في لبنان وغزة والضفة الغربية، مشدداً على ضرورة إزالة العوائق التي تحول دون وقف هذه الجرائم.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأمين العام للأمم المتحدة فلسطين ولبنان الضفة الغربية قطاع غزة لبنان العدوان الإسرائيلي جرائم وحشية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

ننشر الخريطة التفاعلية للتغيرات المناخية في مصر: نموذجان وقفزة في الحرارة
بعد الموافقة المبدئية.. ما موقف زيادة أسعار خدمات الاتصالات؟