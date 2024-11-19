أنقرة تسلم الأمم المتحدة رسالة بشأن جرائم الاحتلال الوحشية

وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أنقرة سلمت الأمين العام للأمم المتحدة رسالة تتعلق بالممارسات الإسرائيلية تجاه فلسطين ولبنان.

وأكد أردوغان أن إسرائيل ترتكب "جرائم وحشية" في لبنان وغزة والضفة الغربية، مشدداً على ضرورة إزالة العوائق التي تحول دون وقف هذه الجرائم.