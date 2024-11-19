"لم نتفاجأ".. أول تعليق من أمريكا على قرار روسيا بشأن العقيدة النووية

وكالات

أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة لم تُفاجأ بتعديل روسيا لعقيدتها النووية، وأنها لا تعتزم تعديل وضعها النووي ردًا على ذلك.

وأضاف المتحدث في بيان اليوم الثلاثاء: "كما ذكرنا في وقت سابق هذا الشهر، لم يكن مفاجئًا لنا إعلان روسيا عن نيتها تعديل عقيدتها النووية، إذ أشارت إلى ذلك منذ عدة أسابيع إنه نفس الخطاب غير المسؤول من روسيا".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وافق اليوم على تعديل ينص على إمكانية توجيه ضربة نووية ردًا على مجموعة أوسع من الهجمات بالأسلحة التقليدية.

وقالت موسكو إن أوكرانيا استهدفت الأراضي الروسية بصواريخ "أتاكمز" الأمريكية الصنع.

وأكد البيان: "لم نلاحظ أي تغييرات في الموقف النووي الروسي، ولا نرى أي سبب لتعديل موقفنا أو عقيدتنا النووية ردًا على تصريحات روسيا اليوم".

وأشار البيان إلى استناد روسيا إلى قوات من كوريا الشمالية في أوكرانيا، وهو ما وصفه بالتصعيد الكبير.