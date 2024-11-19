الموفد الأمريكي يختتم جولته في لبنان بتأكيد جاهزية الجيش
06:34 م الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
وكالات
اختتم الموفد الأمريكي آموس هوكستين جولته في لبنان بلقاء قائد الجيش العماد جوزيف عون، وذلك بعد اجتماعاته مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي.
وبحسب مصادر لموقعmtv، ناقش هوكستين مع عون جاهزية الجيش لتعزيز انتشاره في الجنوب وتولي المهام المطلوبة، مؤكّدًا استعداد المؤسسة العسكرية للمرحلة المقبلة.
وأوضحت المصادر أن هوكستين أبدى تفاؤلاً ملحوظًا، مشيرًا إلى أن الأوضاع إيجابية لكنها تتطلب مزيدًا من الوقت لتحقيق التقدّم المطلوب.
آموس هوكستين لموفد الأمريكي للبنان قائد الجيش العماد جوزيف عون نبيه بري رئيس مجلس النواب آموس هوكستين يختتم جولته
فيديو قد يعجبك: