الموفد الأمريكي يختتم جولته في لبنان بتأكيد جاهزية الجيش

وكالات

اختتم الموفد الأمريكي آموس هوكستين جولته في لبنان بلقاء قائد الجيش العماد جوزيف عون، وذلك بعد اجتماعاته مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي.

وبحسب مصادر لموقعmtv، ناقش هوكستين مع عون جاهزية الجيش لتعزيز انتشاره في الجنوب وتولي المهام المطلوبة، مؤكّدًا استعداد المؤسسة العسكرية للمرحلة المقبلة.

وأوضحت المصادر أن هوكستين أبدى تفاؤلاً ملحوظًا، مشيرًا إلى أن الأوضاع إيجابية لكنها تتطلب مزيدًا من الوقت لتحقيق التقدّم المطلوب.