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البث العبرية: زيارة هوكشتاين لتل أبيب تعتمد على التطورات في لبنان

05:46 م الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين

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وكالات

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين، أنهم لم يتلقوا تأكيدا بوصول المبعوث الأمريكي إلى لبنان آموس هوكشتاين لإسرائيل غدا، وقالوا إن هذا يعتمد على التطورات في لبنان.

وقال هوكشتاين، خلال مؤتمر صحفي في بيروت اليوم الثلاثاء، إن هناك "فرصة حقيقية" لإنهاء الحرب بين حزب الله اللبناني وإسرائيل، مشيرا إلى أن قرار التوصل إلى وقف إطلاق النار أصبح "في متناول أيدينا".

وجاءت تصريحات هوكشتاين عقب اجتماع استمر قرابة ساعتين مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وذلك بعد يوم من تقديم بيروت ردا مكتوبا على مقترح الهدنة الأميركي بين حزب الله وإسرائيل.

لبنان المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين بيروت إسرائيل وقف إطلاق النار حزب الله اللبناني رئيس مجلس النواب اللبناني تل أبيب
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